O Alto Taquari - Cotidiano

A união dos moradores de Bela Vista do Fão, Marques de Souza, fez mais uma vez com que a comunidade se tornasse exemplo de comprometimento. Na semana passada o monumento à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Distrito de Fão, foi colocado em frente à Paróquia, que leva o mesmo nome da Santa.

Quem confeccionou a imagem foi o artista Daty de Oliveira, responsável por fazer o monumento à Bergamota em Fão e à Laranja em Vasco Bandeira, no ano passado. “Houve um encantamento do Daty pela comunidade de Fão. E nessa convivência ele descobriu fatos importantes daqui. Em função da observação notou a religiosidade muito forte na comunidade”, comenta a representante da comunidade Lisandra Brunetto.

A sugestão foi ao encontro das intenções de uma moradora, dona Adelaide Giovanella, que passou por problemas de saúde. “Eu me curei. E como forma de agradecimento a Deus me propus a pagar as despesas com a imagem”, conta. Diante do exemplo de gratidão e fé, o artista colocou em prática o projeto. “Fico honrado de fazer parte desse momento”, diz.

Para dar mais importância e comprovar o engajamento comunitário, os moradores se juntaram e arrecadaram recursos para o pagamento de parte do material de construção e mão de obra. “Penso que essa imagem esteja trazendo ainda mais bênçãos aos moradores de Fão”, salienta Lisandra.

A união e a instalação da imagem passam a ser consideradas meio de incentivar a questão cultural e o turismo religioso através da santa, bem como o acolhimento dos moradores de Bela Vista do Fão.

