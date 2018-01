O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Um grupo de oito estudantes e dois professores da University of Shanghai for Science and Technology (USST), localizada em Xangai, na China, esteve no CTG Querência do Arroio do Meio, na noite de quarta-feira, dia 24. Os acadêmicos dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Alimentos e Engenharia Biomédica conheceram um pouco das tradições gaúchas com apresentação das invernadas artísticas, desde a Dente de Leite até a Veterana.

O primeiro contato com a cultura aconteceu minutos após a chegada, quando o chimarrão foi apresentado ao grupo. Curiosos eles experimentaram a bebida, tiraram fotos e gravaram vídeos. Em uma breve apresentação, integrantes do CTG passaram informações básicas sobre a cultura gaúcha com o auxílio de um projetor.

O ponto alto foi a apresentação das invernadas que chamou a atenção dos asiáticos que assistiram a tudo nos mínimos detalhes. Após as apresentações, eles puderam experimentar um dos pratos típicos do Rio Grande do Sul, o arroz carreteiro.

A segunda sota-capataz, Claudete Rempel, que no último ano atuou no CTG como coordenadora artística, lembra que o intercâmbio cultural é promovido pela Univates em parceria com o CTG Querência Arroio do Meio. Outro projeto nesses moldes ocorreu no ano passado quando a instituição contatou o CTG para um intercâmbio semelhante, desta vez com estudantes colombianos.

