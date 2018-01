Educação

O período é de férias para alunos e professores, e de trabalho nas escolas municipais de Arroio do Meio, que passam por obras de ampliação, reparos e melhorias durante o recesso escolar. As Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) retornam às atividades dia 2 de fevereiro. Até lá, passam por serviços de desinsetização, pintura e limpeza das caixas d’água e dos prédios e espaços em geral. Já as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) retornam com atividades internas dia 1º de fevereiro e volta às aulas dia 21.

Na Emef Barra do Forqueta estão sendo construídas três novas salas de aula e banheiros, numa ampliação de 282m². A obra executada pela empresa Pellegrini & Pellegrini Ltda. contempla ainda a reforma de 187,70m², que inclui salas de aula, banheiros e corredor de circulação. O investimento é de R$ 310.754,77, provenientes de recursos próprios do município. A obra deve ser concluída até o mês de abril. Os espaços viabilizam a ampliação de matrículas e atendimento em turno integral.

Simultaneamente está sendo ampliada em 106,91m² a Emef Professor Arlindo Back, do distrito de Forqueta, para atender a Educação Infantil/Etapa Pré-Escola em turno integral, contemplando uma sala de aula, despensa, banheiros feminino e masculino e lavanderia. A obra inclui ainda a reforma de 48,94m², com ampliação do atual refeitório e cozinha, a partir da junção e adaptação do espaço com a sala que atualmente atende o público infantil. O investimento é de R$ 89.394,67, provenientes de recurso próprios do município. A obra está sendo executada pela empresa Companor Construções Ltda, contratada via processo licitatório e deve ser concluída até o início do próximo ano letivo.

Arroio do Meio possui, ao todo, 13 Emefs, com mais de 2.200 alunos matriculados e oito Eceis, que atendem mais de 750 crianças. Anualmente são investidos cerca de R$ 25 milhões na área da Educação, o que representa mais de 35% do orçamento do município.

Por daiane