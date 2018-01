Educação

As novas equipes diretivas das 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Arroio do Meio foram empossadas no dia 22 de dezembro. A cerimônia ocorreu no gabinete do Executivo, na presença do prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes, secretária de Educação e Cultura Mara Betina Forneck e demais integrantes da equipe, além das direções que estiveram à frente das escolas no biênio 2016/2017 e as diretoras e vices que assumem a direção para o biênio 2018/2019.

Na ocasião, a secretária Mara agradeceu a dedicação, disponibilidade, comprometimento e responsabilidade com que as equipes exerceram sua função nos últimos dois anos e desejou um ótimo trabalho para as que assumem o próximo biênio. “Arroio do Meio investe cerca de R$ 25 milhões em Educação, o que representa mais de 35% do orçamento do município”, salienta. A vice-prefeita Eluise falou da importância das equipes diretivas para a condução das escolas. “Quem passou por uma direção de escola amplia sua visão profissional e pessoal. Vocês contribuem muito com as escolas e a educação de Arroio do Meio”, enalteceu.

O prefeito Schnack reforçou a prioridade do município com a Educação. “Nossos alunos são nosso maior patrimônio e das nossas famílias”, afirmou. “Buscamos uma política de gentilezas, com bons relacionamentos, boas atitudes e cordialidade entre as pessoas, além do conteúdo de sala de aula. Uma formação para que a gente forme bons cidadãos comprometidos uns com os outros. Este é nosso maior desafio”, salientou.

Confira as equipes diretivas que estarão à frente das escolas municipais no biênio 2018/2019:

ESCOLA DIRETORA VICE-DIRETORA

EMEF. Afonso Celso Cheila Taís Weizenmann Marisa Sbruzzi

EMEF. Barra do Forqueta Liselote Lange Gabriel Liane Paloschi Villa

EMEF. Bela Vista Naiara Regina Tres Veranisa Maria Krein Facchini

EMEF. Construindo o Saber Márcia Luisa Ely Thomé Aline Tatiana Schuh

EMEF. Dona Rita Fabiane Rodrigues da Silva Fröhlich Raquel Delazeri

EMEF. Duque de Caxias Magda Rockenbach Marciela Rockenbach

EMEF. Getúlio Vargas Andrea Tatsch Heineck

EMEF. Itororó Arilene Korte Wilsmann Francieli Rodrigues

EMEF. João Beda Körbes Andrea Cristine Haupt Ana Maria Neitzke

EMEF. Princesa Isabel Joana Maria Bruxel Prediger Isoldi Krein Schneider

EMEF. Prof. Arlindo Back Rosemere Teloken Ruppenthal Evanise Simone Feldens

EMEF. São Caetano Andréa Susana Lange Barth Vânia Drebes

EMEF. Tancredo Neves Carla Teresinha Padilha Adriana Mânica

Por daiane