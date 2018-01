Educação

As Escolas de Educação Infantil de Capitão, Mundo Criança, Bem Me Quer e Bem Querer, que estão em período de férias coletivas, iniciam suas atividades com os alunos na segunda-feira, dia 22 de janeiro. Os professores e funcionários retornam na quarta-feira, dia 17.

As Escolas de Ensino Fundamental Construindo o Saber e Espaço Aprender (escola nova do bairro Imigrante) iniciam as aulas no dia 14 de fevereiro, após o carnaval. Professores iniciam os trabalhos no dia 8 de fevereiro.

Por daiane