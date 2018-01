Geral

Durante reunião realizada na quarta-feira à noite, o CTG Querência do Arroio do Meio empossou os membros da nova patronagem eleita na semana antes do Natal. Para o cargo de patrão em substituição a Márcio Rangel Kunrath, foi empossado Loivo Fuhr, que tinha sido patrão nas gestões de 2012 e 2013.

Além do patrão Loivo Fuhr, também assumiram o vice-patrão, Cláudio Rauber; agregado fiel, Marcos Paulo Blancher; vice, Guilherme Pretto; sota-capataz, Ivanice Heisser; vice, Claudete Rempel; 1º Conselho, Sérgio Majolo, Renato Rohr e Lorival Goettens; 2º Conselho, Gerson Fuhr, Lúcio Schardong e Paulo Heck; capataz campeiro, Clécio Schwarzer; capataz artístico, Otirlei Fell; departamento de patrimônio, Carlos Black; responsável pela copa, Erhart Closs; responsável pela churrasqueira, Marcelo Guimarães e responsável pela cozinha, Gládis Lavarda. Vale destacar que a patronagem tem em sua lista de nomes cinco que anteriormente já ocuparam o cargo de patrão. Algumas funções ainda devem ser preenchidas nos próximos dias.

Durante a reunião de posse da patronagem, o patrão Loivo Fuhr, pediu empenho de todos para se alcançar as metas previstas dentro da entidade. No encontro de quarta-feira foram feitos alguns ajustes nas contas do CTG; definido a necessidade de realizar uma reformulação imediata de alguns pontos dos estatutos da entidade; criar um regimento interno do CTG e investir na ampliação do quadro social da entidade. Outros assuntos de interesse do CTG foram tratados durante a reunião que fizeram referência às invernadas artística e campeira e a participação do CTG no Congresso do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) na cidade de São Jerônimo, no dia 13 de janeiro.

