O CTG Capitão Ribeiro, de Capitão, inicia na tarde desta sexta-feira, dia 05 de janeiro, o seu 14º Rodeio Crioulo Estadual. A festa, que vai se estender até domingo, dia 07, acontece no Parque Municipal de Eventos com apoio do Sicredi e da Prefeitura de Capitão. Durante os três dias acontecem provas de tiro de laço individual, duplas e equipes, laço da vaca parada, provas de rédeas, chasque e laço índio, missa crioula, Hora da Ave Maria e fandangos.

A programação inicia às 13 horas desta sexta, dia 05, com as primeiras provas de tiro de laço que seguem durante todo dia de sábado, dia 06, quando às 20 horas acontece a abertura oficial do rodeio, seguido da Hora da Ave Maria. Ainda no sábado, com início às 22h30min acontece fandango com o grupo Bate Casco.

O rodeio continua no domingo, dia 07, com as provas de laço. Às 10 horas acontece missa crioula com padre Silvério Schneiders. O encerramento está previsto para às 18 horas com fandango animado pelo conjunto Os Mateadores.

No local do rodeio, os tradicionalistas podem desfrutar de uma infraestrutura do parque com espaço para acampamento, luz, água, banheiros. O rodeio, que distribui premiação de mais de R$ 10 mil, será realizado de acordo com as regras do MTG e da 24ª Região Tradicionalista, com necessidade de apresentação do cartão do tradicionalista, exames do animal e Guia de Transporte dos Animais (GTA). Informações com o patrão César Beneduzi pelo fone 99312-1899 ou com o capataz Diego Felipe Fachini pelo fone 99923-8321.

Por daiane