Ilhas Cayman

A parada do navio é em George Town, capital das Ilhas Cayman, país famoso por concentrar belíssimas praias como a Seven Mile Beach, considerada por muita gente a mais bonita do Caribe. Com vegetação exuberante e flores tropicais, o destino também é muito procurado para mergulho. Além de concentrar muitas belezas naturais, Grand Cayman é um centro de compras livre de impostos, com ótimos preços de bebidas, perfumes e joias de grife.

Jamaica

Considerada a capital turística da Jamaica, Montego Bay, onde o navio atraca, conta com excelentes bares, deliciosos restaurantes, badaladas lojas de grife e muitas opções de lazer. Também abriga as praias mais procuradas da Jamaica, com águas mornas e tranquilas. É o caso da Walter Fletcher, que disponibiliza opções de esportes náuticos como jet ski, banana boat e trampolins, e da Doctor’s Cave Bay, que tem uma bela estrutura de restaurantes e lojas e está localizada na Hip Strip, badalada região com muitos clubes noturnos e campos de golfe.

Costa Rica

Um dos principais portos no Mar do Caribe, Puerto Limón fica a 160 km de San José, capital da Costa Rica, e que é repleta de maravilhas naturais, como montanhas imponentes, florestas tropicais com mais de duas mil variedades de orquídeas e muitas praias ensolaradas. Com uma arquitetura fascinante, a cidade conta também com coloridos mercados ao ar livre para compra de artesanato e suvenires. Não deixe ainda de se embalar com ritmos como calypso e reggae, sempre presentes na praia de Cahuita.

Por daiane