Futebol

A Associação Recreativa Pituca de São Caetano deu continuidade na sexta-feira, dia 19, à Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia, com os jogos da 3ª rodada. Nesta rodada jogaram Ultrasol 6 x 1 Terça7 (Força Livre), Amigos do Nenê Kortz/Posto Bela Vista 3 x 0 Braga (Veteranos), Sete 2 x 1 Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos (Veteranos), Contra Ordem 5 x 3 Só Barulho/Stilus Serralheria/Cristiano Hidráulica (Força Livre) e Las Palmas 4 x 0 Os Metralhas (Força Livre).

O torneio continua nesta sexta-feira, dia 26, com os jogos da 4ª rodada, reunindo às 19h20min, Confeitaria da Lía x Ultrasol (Força Livre); às 20h05min, Racing/Rest. Central x Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos (Veteranos); às 20h50min, Amigos do Nenê Kortz/Posto Bela Vista x Magno Auto Center (Veteranos); às 21h35min, Esbórnia x Terça7 (Força Livre) e às 22h20min, Só Fumaça/Táxi Elton/Kabfla x Amigos do Scherk (Força Livre). Para esta rodada o prêmio extra de 03 kgs de galeto e um pacote de carvão vai para as equipes do Terça7, Racing e Magno.

Por daiane