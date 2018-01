Futebol Amador

A Associação Recreativa Pituca de São Caetano realizou na sexta-feira, dia 13, os jogos da 2ª rodada da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia.

Nesta rodada se enfrentaram Las Palmas 0 x 3 Só Barulho/Stilus Serralheria/Cristiano Hidráulica (Força Livre), Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos 3 x 2 Braga (Veteranos), Magno Auto Center 0 x 6 Racing/Rest. Central (Veteranos), Confeitaria da Lia 1 x 2 Esbórnia (Força Livre) e Amigos do Scherk 2 x 1 Terça7 (Força Livre). O prêmio extra da rodada com 3 kgs de galeto temperado e um pacote de carvão foi para as equipes Las Palmas, Arroio Gás, Braga e Magno Auto Center.

Jogos para hoje

Nesta sexta-feira, dia 19, acontecem os jogos da 3ª rodada, onde jogam às 19h20min, Terça7 x Ultrasol (Força Livre); às 20h05min, Amigos do Nenê Kortz/Posto Bela Vista x Braga (Veteranos); às 20h50min, Sete x Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos (Veteranos); às 21h35min, Contra Ordem x Só Barulho/Stilus Serralheria/Cristiano Hidráulica (Força Livre) e às 22h20min, Las Palmas x Os Metralhas (Força Livre). Para esta rodada o prêmio extra vai para as equipes Contra Ordem, Amigos do Nenê Kortz, Sete e Só Barulho.

O torneio tem a participação de 10 equipes na Força Livre e seis equipes na categoria Veteranos (limite de 35 anos completos em 2018). Os jogos acontecem sempre nas sextas-feiras.

Por daiane