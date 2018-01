O Alto Taquari - Cotidiano

Geral

A programação em honra da Nossa Senhora dos Navegantes, em Arroio do Meio, inicia na próxima quarta-feira, dia 31, com o tradicional tríduo organizado pela comunidade do bairro Navegantes, com encontros sempre às 19h30min, na capela. O primeiro dia do tríduo tem como o tema Bênção da família. No segundo, a temática é Cristãos leigos e batizados e, na sexta-feira, último dia, Maria na vida do povo. No último dia de orações também haverá procissão luminosa pelas ruas do bairro.

O ponto alto ocorre no domingo, dia 4, com a procissão pelas ruas do bairro, até o rio Taquari onde haverá procissão fluvial e retorna para o salão da comunidade, onde será celebrada a missa. Em seguida, segue com almoço e festa comunitária, com reunião dançante animada pelo musical Star 3. Haverá sorteio da ação entre amigos com 15 prêmios. Nove são em dinheiro, sendo que os três primeiros prêmios são de R$ 1 mil, R$ 750, e R$ 500, respectivamente.

Por daiane