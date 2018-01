Coluna do Alício

Situada na localidade de Vasco Bandeira, interior de Marques de Souza, a Cascata do Dalmoro tem cerca de 15 metros de altura, onde águas escorrem para um poço de cerca de cinco metros de profundidade. Porém, nas laterais do lago, o local é raso, com águas transparentes, possibilitando um banho tranquilo. Para acessar o lugar, que está em área particular, é necessária permissão dos proprietários que residem no local. Da BR-386 fica a cerca de seis quilômetros, nas proximidades da estrada geral que conduz à Bela Vista do Fão. Um lugar que vale a pena ser visitado, porém mais que isso, admirado e preservado.

Por daiane