Economia

A Secretaria Municipal da Fazenda de Arroio do Meio comunica que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018 estão disponíveis no Setor de Tributos da Prefeitura e no site www.arroiodomeiors.com.br /Portal de Serviços/Consulta IPTU/Inserir CPF ou CNPJ/Buscar.

O pagamento com desconto de 5% pode ser feito até 9 de fevereiro e com desconto de 3% até 9 de março. Depois disso, o contribuinte poderá parcelar o tributo sem acréscimos, em seis vezes, a partir de 10 de abril. O pagamento pode ser feito na Prefeitura ou nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Banrisul e Banco do Brasil.

Segundo o Secretário da Fazenda, Márcio Zimmer, está prevista a arrecadação de R$ 2,4 milhões para este ano. Com 10.528 imóveis tributados, o IPTU representa 3,5% do orçamento do município. “A arrecadação dos impostos é aplicada em investimentos nas áreas da saúde, educação, agricultura e melhorias de infraestrutura, retornando diretamente para o cidadão”, afirma. “2017 foi um ano difícil para o país, estado e municípios, em que a Administração Municipal de Arroio do Meio trabalhou com muita cautela e de forma enxuta para honrar com todos seus compromissos, encerrando o ano com um superávit de R$ 250 mil”, explica Zimmer.

Parcelamento - Quem preferir parcelar o pagamento dos impostos, poderá fazê-lo em seis vezes, sem descontos, dentro dos seguintes vencimentos:

1ª parcela: 10 de abril; 2ª parcela: 10 de maio; 3ª parcela: 11 de junho;

4ª parcela: 10 de julho; 5ª parcela: 10 de agosto e 6ª parcela: 10 de setembro.

Por daiane