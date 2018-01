Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou reunião na noite de terça-feira, dia 16, com os representantes das equipes inscritas para participar do Campeonato de Bocha Força Livre de 2018. O certame, que foi dividido em 1ª e 2ª Divisão, recebeu a inscrição de 13 clubes que formam 18 equipes, sendo 7 na disputa da 1ª Divisão e 11 equipes na disputa da 2ª Divisão. Os jogos iniciam no sábado, dia 27 de janeiro.

Primeira Divisão - A 1ª Divisão terá a participação do São José de Palmas, Pituca “A”, Glória, Brasil de Bicudo “A”, Dona Rita “A”, Passo do Corvo e Esperança-RB “A”. Nesta categoria as equipes jogam todas contra todas em turno e returno classificando as duas primeiras colocadas de forma direta para a fase semifinal. O 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam jogos de forma eliminatória com ida e volta para definir mais dois classificados para a semifinal. Apenas o último colocado será eliminado no final da primeira fase.

Segunda Divisão – Para a disputa da 2ª Divisão estão inscritas 11 equipes divididas em duas chaves de cinco e seis equipes. Na chave “A” estão o Brasil “B”, Guarani, Glória “B”, Treze de Maio, União e Amigos. Na chave “B”, Cruzeiro, Pituca “B”, Forquetense, Esperança-RB “B” e o Dona Rita “B”. Nesta categoria, a primeira fase apresenta jogos todos contra todos dentro da chave com turno e returno, classificando-se os quatro primeiros de cada chave.

Chaves e jogos - A formação das chaves e dos primeiros jogos foi feita por sorteio. Na primeira rodada jogam pela 1ª Divisão, Passo do Corvo x Glória, Brasil “A” x São José e Pituca “A” x Dona Rita “A”. Folga o Esperança-RB.

Na 2ª Divisão, se enfrentam na primeira rodada Guarani x Brasil “B”, Glória x Treze de Maio, União x Amigos, Dona Rita “B” x Cruzeiro e Esperança-RB x Pituca “B”. Folga o Forquetense.

Cada partida terá a disputa de oito jogos, sendo quatro de duplas e quatro de trios. As partidas devem iniciar às 13h30min com 05min de tolerância. O jantar-baile de encerramento com a entrega da premiação está previsto para o dia 16 junho na sede do Guarani de Arroio Grande. A Liga de Bocha comunica que as equipes mandantes de jogos da primeira rodada devem passar a partir de quarta-feira, dia 24, no porão da prefeitura para fazer a retirada das súmulas. O carnê dos jogos e o regulamento podem ser retiradas no mesmo endereço.

Por daiane