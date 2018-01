O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Seguem até 9 de fevereiro as atividades artísticas oferecidas pelo espaço Arrebanhando – Residência Artística Urbana, em Arroio do Meio.

O objetivo durante o recesso escolar das crianças é de garantir um período de férias divertidas a elas, com uma programação diversificada. As vagas são limitadas podendo participar crianças com idade mínima de sete anos.

O espaço oferece uma jornada diária de quatro horas, englobando uma série de atividades: oficinas de desenho, cerâmica e música; atividades ao ar livre; culinária para crianças; criação de brinquedos com materiais reciclados; filmes; jogos e brincadeiras.

Cada dia da semana será destinado a uma atividade específica. Na segunda-feira tem desenho, na terça-feira, música; a quarta-feira será de oficina de cerâmica; na quinta-feira ocorre integração e atividades com a psicóloga Candice e a sexta-feira é livre.

Valores, ficha de inscrição e mais informações podem ser obtidos com Aline Jung Duarte pelo telefone (51) 99590-1493, com Claudia Jung pelo telefone (51) 99665-4843 ou pelo e-mail arrebanhando.rau@gmail.com.

Por daiane