Agricultura

A secretaria da Agricultura iniciou esta semana a discussão sobre a implantação do Programa Mais Leite no município de Travesseiro. O debate terá a participação do vice-prefeito, Sérgio Nied; Emater e do Conselho Municipal de Agricultura.

O programa visa atingir pelo menos 30 hectares de recuperação ou implantação de pastagens, sendo o principal objetivo a ampliação da produção de leite nas propriedades. Para isto, serão adquiridos 92,50 toneladas de pó de rocha, 300 litros de biofertilizantes, 30 toneladas de fertilizante orgânico e 13,38 toneladas de fosfato natural.

Convênio neste sentido foi celebrado entre o município e o governo estadual no dia 20 de dezembro de 2017. O início do programa depende da liberação do recurso que será aplicado nas propriedades sem custos adicionais. Cabe ao agricultor apenas a análise do solo, para saber os quantitativos necessários para fazer uma boa recuperação de solo e consequentemente ter uma boa pastagem, que deverá surtir efeito na produção leiteira.

O programa prevê um investimento de pouco mais de R$ 52,4 mil, sendo que R$ 41,8 mil vem da secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do governo do Estado e valor restante de pouco mais de R$ 10,4 mil como contrapartida de recursos próprios do município, que também vai assumir os custos do transporte dos insumos.

Por daiane