Apartes

As vendas do Natal se concentraram nos três últimos dias que antecederam a data e representaram 20% das vendas do mês de dezembro. A informação faz parte do balanço da Associação Gaúcha de Supermercados, divulgado esta semana. A entidade informa que os mercados estão na expectativa de fechar o mês de forma positiva com boas vendas nos dias que encerram o ano. Segundo o presidente Antonio Cesa Longo, a ocorrência do Natal na segunda-feira, fez com que os consumidores pudessem fazer suas compras com mais calma. Ele destacou que pequenos presentes e mimos tiveram mais saída. Entre os alimentos, os cortes de suínos foram destaque com incremento de 15% em relação ao ano passado. As aves como peru e chester cresceram 8% nas vendas.

Mesa farta na ceia em família

Este comportamento do consumidor também se repetiu em Arroio do Meio na maioria dos mercados. “Ficamos muito felizes. As vendas foram muito boas. Percebi que o maior foco das pessoas foi preparar uma ceia bonita e farta, para celebrar o convívio em família e agradecer pelas conquistas alcançadas durante o ano principalmente pela saúde e trabalho. Vendemos todas as aves e como sempre os cortes de suínos da Dália tiveram excelente saída assim como na padaria, as tortas e doces”, comemorou a gerente Verinha Beneduzi, do supermercado Dália de Arroio do Meio. Em termos de presentes, a maior saída ficou por conta do panetone e espumante, mais uma vez um mimo para brindar e celebrar com as pessoas queridas o Natal e Ano Novo.

Indulto e saída temporária

Dos 48 presidiários que estão lotados no Presídio Estadual de Arroio do Meio, em Bela Vista, ninguém se enquadrou na legislação de indulto de Natal (que é concedido através de decreto do Presidente da República e significa a extinção do crime) e que por sinal gerou polêmica esta semana no STF.

No caso da casa carcerária de Arroio do Meio, 10 presos foram beneficiados pelo benefício da Saída Temporária que é concedido pelo juiz a quem se enquadra no regime semiaberto ou seja, trabalha e/ou se enquadra em outros quesitos como bom comportamento; cumprimento de um sexto da pena e não tenha usufruído dos 45 dias por ano a que tem direito de sair sem vigilância (não precisa dormir na cadeia). Neste período os presos que foram autorizados a usufruir do benefício podem visitar a família e frequentar grupo social. Os presos que obtiveram o direito do benefício devem retornar no dia 2 de janeiro.

Mais diretos

Sem muita preocupação no que se convencionou chamar de “politicamente correto”, tem políticos que estão se expondo mais e falando sobre o que realmente pensam. Recentemente divulgamos entrevista dos prefeitos Klaus Werner Schnack e na semana passada também do prefeito de Marques de Souza, Edmilson Dörr. Sem desviar de assuntos polêmicos, assumem posições, o que contribui para o bom debate, para a democracia, para a boa política, ainda que não agrade a todos.

Limpeza nas ruas

Muitas queixas têm vindo até a Redação em relação à limpeza da cidade. Entulhos e lixo que se acumulam deixam um aspecto pouco agradável, principalmente para as festas de final de ano.

Para 2018…

Desejamos a todos os nossos leitores, amigos e familiares um 2018 próspero principalmente em termos de atitude e envolvimento. Se cada um der o melhor de si e fizer a sua parte, vamos nos sentir mais felizes e fazer com que os outros fiquem bem.

Por daiane