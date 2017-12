Bocha

O União de Arroio Grande encerrou na noite de sexta-feira os jogos de seu Torneio de Bocha de Casais, disputado com a participação de 16 duplas formadas por associados do União. A rodada final definiu o campeão e vice da 1ª e 2ª Divisão do torneio, que após a primeira fase dividiu os participantes em duas categorias.

Na 1ª Divisão, o prêmio de campeão foi entregue para o casal Ari e Glaci Meyer e de vice para Adelar e Áurea Biasibetti. Na 2ª Divisão, 1º lugar para Francis e Cláudia Kafer e em 2º lugar, Guido e Rovena Kreutz. Com votação entre os participantes, foi escolhido o casal destaque, prêmio que foi entregue para Rubem e Irena Goettens.

No final dos jogos, organizados por Rodrigo Kreutz e Cláudia Kafer, aconteceu a entrega da premiação, seguido de jantar de confraternização.

Por daiane