Bocha

Após uma série de entreveros principalmente fora das canchas, que causaram enormes dificuldades para a Liga de Bocha de Travesseiro conduzir o Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro realizado com apoio da Prefeitura e do Sicredi, o certame conheceu na rodada do último sábado as equipes que disputam o título.

A definição dos finalistas aconteceu na rodada da volta da fase semifinal que reuniu em São Miguel, São Miguel x Travesseirense. A partida terminou com vitória de 2 x 0 para o São Miguel, resultado que foi suficiente para ficar com a vaga de finalista. Na outra partida disputada na Sede, Bar da Ivete jogou apenas um jogo com a equipe de Três Saltos Baixo. Como esta equipe tinha vencido por 4 x 0 na rodada de ida, no sábado ao vencer o primeiro jogo, classificou-se para a final.

Os dois vencedores dos confrontos da fase semifinal, Três Saltos Baixo e São Miguel, iniciam sábado, dia 09, a decisão do título numa melhor de duas partidas. A rodada de ida acontece sábado na cancha do Três Saltos Baixo e partida final dia 16, na cancha do São Miguel .

Por daiane