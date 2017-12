Agricultura

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), vinculado à secretaria Municipal da Agricultura de Pouso Novo, recebeu na quinta-feira, dia 21, a visita de uma equipe do SIM do município de Gramado.

Considerado referência estadual, o Serviço de Inspeção de Pouso Novo vem recebendo visitas de outros municípios, como Guabiju, Arroio do Meio, Alto Alegre, Fortaleza dos Valos, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Capitão e Gramado, com o intuito de tratar assuntos referentes ao Sistema de Inspeção Municipal (S.I.M.). Os visitantes buscam informações sobre legislação/documentação oficial, rotina de fiscalização, parceria com a Vigilância Municipal no combate à clandestinidade e recursos humanos necessários para plena atividade do serviço oficial.

A Prefeitura de Pouso Novo, por meio do SIM, aderiu ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) no mês de setembro deste ano, após ter passado por auditoria documental e nos estabelecimentos registrados junto ao SIM. A adesão já possibilitou que duas novas agroindústrias de embutidos cárneos dessem início ao processo de registro junto ao SIM, com expectativa de inauguração de ambas no início de 2018.

O Susaf permite que as agroindústrias municipais, que trabalham com produtos de origem animal, possam comercializar seus produtos em todo o território do Rio Grande do Sul, girando com isso a economia local e consequentemente possibilitando condições de crescimento das agroindústrias.

