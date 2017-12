Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 17, a primeira partida da final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro, reunindo as equipes da SER Picada Essig e SER Juventude, da Sede. A primeira partida da final, que aconteceu no campo da SER Picada Essig, terminou com placar de 1 x 1.

A partida da volta acontece domingo, dia 24, quando jogam às 16 horas no campo da SER Juventude, as equipes da SER Juventude x SER Picada Essig. Nesta partida, caso haja um vencedor, este será o campeão. No caso de um novo empate por qualquer resultado, a decisão vai para prorrogação, onde a SER Juventude tem a vantagem de jogar por um novo empate para ser campeão. A SER Picada Essig para ser campeão, precisa vencer no tempo normal ou na prorrogação.

Por daiane