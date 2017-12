Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 10, os jogos da rodada da volta da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro. A rodada teve duas partidas que definiram os finalistas do torneio.

Em Linha Cairu, em partida muito disputada, Cairu e Picada Essig não saíram do 0 x 0. O resultado serviu para a SER Picada Essig se classificar para a disputa do título. Além de jogar pelo empate, a SER Picada Essig ainda perdeu um pênalti defendido pelo goleiro do Cairu.

A outra vaga de finalista foi disputada em Linha São João, onde jogaram São João “A” x SER Juventude. A equipe do Juventude, que jogava pelo empate, venceu por 4 x 1, com gols de Eduardo Fuhr (2), William e Kako. Lucas Rockenbach descontou para o São João.

A decisão do título, numa melhor de duas partidas entre SER Picada Essig e SER Juventude, começa domingo, dia 17, às 15 horas, em Picada Essig. A partida da volta acontece dia 24, às 16 horas, no campo da SER Juventude, clube que tem a vantagem de jogar por três empates.

