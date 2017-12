Obras

Desde novembro a secretaria de Obras de Arroio do Meio vem atuando com duas equipes de trabalho nos loteamentos residenciais, executando melhorias através do sistema de mutirão de máquinas. Os serviços incluem limpeza das valas e bueiros, patrolamento, manutenção dos acessos e colocação de brita.

De acordo com o secretário Paulo Heck, Arroio do Meio possui 64 loteamentos com trechos não pavimentados, que recebem atenção especial nesse período do ano. “Durante o ano atendemos as estradas de chão da área rural do município. Como este é um serviço que se mantém por mais tempo, encerramos o ano atendendo aos bairros e loteamentos, pensando no conforto e bem-estar destas famílias, para as festas de final de ano e meses de verão, com ruas limpas e organizadas”, afirma.

