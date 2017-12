Política

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack e o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Volk estiveram essa semana em Brasília, em busca de recursos e encaminhamento de novos pleitos e projetos para a comunidade de Arroio do Meio. Além de visitas a gabinetes de deputados para tratar demandas locais, o chefe do Executivo e o presidente do Legislativo passaram pelos Ministérios de Integração Nacional, Esporte, Educação, Desenvolvimento Social e Agrário e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Com o deputado Alceu Moreira, Schnack e Volk trataram da liberação de R$ 400 mil para execução de uma nova ponte no Wünsch, e R$ 100 mil para a aquisição de academias ao ar livre para equipar áreas públicas. Com o ministro Osmar Terra, conseguiram a renovação do convênio com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com ampliação de valores para adquirir alimentos de pequenos produtores, em R$ 75 mil para 2018.

No Ministério da Educação, trataram dos Programas Novo Mais Educação e Mais Alfabetização para atender o turno integral. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tratou-se da liberação de recursos para ampliação das Escolas Municipais São Caetano, João Beda Körbes e Tancredo Neves. Já na Funasa, os líderes municipais assinaram convênio para melhorias no sistema de abastecimento de água de Rui Barbosa.

Por daiane