Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 25, a partida final da 1ª Divisão do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel. A partida final, cercada de grandes emoções, aconteceu nas canchas do São José de Palmas, reunindo os bochistas do São José e Passo do Corvo.

Mesmo que tenha vencido na rodada de ida por 6 x 2, o São José sagrou-se campeão no sábado somente no último dos oito jogos. O Passo do Corvo veio derramando água no vinho do São José, que precisava de três vitórias. A vitória mais esperada veio quando já estava perdendo por 5 x 2. Com a terceira vitória o grupo soltou o grito de campeão.

Baile em Forqueta

A direção da Liga de Bocha e o Forquetense estão anunciando para a noite do sábado, dia 09 de dezembro, a realização do jantar-baile com a entrega da premiação do campeonato. A festa acontece no Forquetense, em Forqueta, com animação da banda Genial. Durante a festa o São José recebe o troféu de campeão; Passo do Corvo, vice; 3º lugar para o Glória e o 4º lugar para o Dona Rita “A”.

Bocha Força Livre

A Liga de Bocha de Arroio do Meio (LABO) está anunciando novas regras para a realização do próximo Campeonato Municipal de Bocha Força Livre que deverá iniciar no mês de fevereiro de 2018.

Durante a reunião, realizada recentemente, ficou acertado que o certame será dividido em 1ª e 2ª Divisão. As equipes que contratam jogadores de fora do município (no máximo dois) somente podem jogar a 1ª Divisão. Estas inscrições valem como jogadores da seleção. Cada equipe da 1ª Divisão pode inscrever até dois jogadores da seleção de bochador ouro, dois da seleção prata e dois ponteiros.

As equipes que disputam a 2ª Divisão podem inscrever somente um jogador da seleção, podendo escolher entre bochador ouro, prata ou ponteiro. As fichas de inscrição para este torneio serão entregues durante o baile de encerramento do Campeonato de Veteranos no dia 09 de dezembro, no Forquetense.

Por daiane