Embora localizado na região carbonífera do Estado, o distrito de Santo Amaro do Sul está muito ligado ao Vale do Taquari, pois é um dos locais procurados por moradores da região devido a pesca e lazer no rio Jacuí.

Fundada por volta de 1727, a localidade também é patrimônio histórico estadual. Confira algumas das imagens que captamos num final de tarde na histórica comunidade.

Por daiane