Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, iniciou no domingo a decisão do título das duas categorias. A rodada de ida com mando de campo do Flor de Maio de Linha Travessa/Venâncio Aires, foi realizada no Estádio Edmundo Feix, do Guarani, em Venâncio Aires

Pela categoria de titulares, a decisão do título tem o clássico de Venâncio Aires entre as equipes do Flor de Maio e o Palanque que terminou com placar de 1 x 1. O Palanque largou na frente no placar no primeiro tempo. O Flor de Maio chegou ao empate no segundo tempo. A partida foi dirigida por Vinicius Machado.

Pela categoria de aspirantes, o Rui Barbosa iniciou a decisão com a equipe do Rudibar de Bom Retiro. Em partida que teve momentos dramáticos, o Rui Barbosa defendeu o empate até os 50min do segundo tempo quando o Rudibar marcou 1 x 0, sob os protestos do Rui Barbosa pelos minutos de acréscimo concedidos pelo árbitro Duia. Na confusão que se formou, foi expulso o atleta Kevin, do Rui Barbosa. No final da partida um novo tumulto de formou, sendo necessário a intervenção da segurança para conter o inconformismo de alguns integrantes do Rui Barbosa.

O Rui Barbosa, dirigido por Luis e Vilmar, jogou com Jeferson, Diego Zanoni (Gui), Matz (Kevin), Vagner e William (Fernando); Ninho, Rafael (Vevé), Guto (Maurício) e Matias; Filipinho (Tsuga) e Jacó Sattler (Jonathan).

Rodada decisiva – A rodada da volta da final está agendada para domingo, dia 03 de dezembro, novamente no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires. Pela categoria de titulares, jogam Palanque x Flor de Maio com vantagem do empate para Flor de Maio. Na categoria de aspirantes, jogam Rui Barbosa x Rudibar. Nesta partida o Rui Barbosa precisa vencer no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares às 16h30min.

Por daiane