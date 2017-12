Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 03, a rodada final com a decisão do título das duas categorias. A rodada foi realizada no Estádio Edmundo Feix, do Guarani, em Venâncio Aires. Na categoria de titulares o título ficou com o Flor de Maio e na categoria de aspirantes com o Rudibar.

Pela categoria de titulares, a decisão do título reuniu o Flor de Maio de Linha Travessa/Venâncio Aires e o Palanque. Um clássico do futebol amador de Venâncio Aires que terminou com empate em 1 x 1 na rodada de ida. Na partida da final o Flor de Maio foi mais uma vez superior vencendo por 2 x 0, placar construído no segundo tempo.

Pela categoria de aspirantes, a decisão do título tinha a presença do Rui Barbosa que enfrentou o Rudibar de Bom Retiro do Sul. O Rudibar sagrou-se campeão depois de vencer os dois jogos finais, por 1 x 0 na primeira final e por 3 x 1 na partida do último domingo. Na finalíssima o Rui Barbosa chegou a estar perdendo por 3 x 0. O gol de honra foi marcado por Jacó.

O time de aspirantes do Rui Barbosa tem tradição no Regional da Aslivata, onde já se sagrou campeão em 2000, 2004 e 2006. Este ano a equipe disputou 16 partidas com 08 vitórias, três empates e cinco derrotas. Seu ataque marcou 33 gols e a defesa sofreu 19 gols. Jacó é o principal goleador com sete gols, seguido por Felipe com seis gols.

Por daiane