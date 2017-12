Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 03 de dezembro, os jogos da rodada de ida da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro.

A rodada realizou duas partidas. Em Picada Essig, a SER Picada Essig venceu por 4 x 3 do Cairu. Os gols foram marcados por Mateus Bender, Marcelo, Rafael Bonacina e Miguel para a SER Picada Essig. Alex Neitzke marcou para o Cairu. Na Sede, a SER Juventude venceu por 2 x 0 do São João “A”, com gols marcados por Eduardo Fuhr e William Mocelin.

A rodada da volta da fase semifinal acontece domingo, dia 10, definindo os dois finalistas do torneio. Em Linha São João, jogam São João “A” x SER Juventude. A SER Juventude joga por um empate para ser finalista. Na outra partida jogam em Linha Cairu, Cairu x Picada Essig. Nesta partida a vantagem do empate é da SER Picada Essig. Os dois jogos têm previsão de início marcado para às 16 horas.

