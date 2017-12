Coluna do Alício

Localizada a cerca de quatrocentos e cinquenta metros de altitude e a doze quilômetros da Sede do município, a pequena Picada Serra proporciona paisagens incríveis para quem aprecia as belezas da natureza. De um dos pontos mais altos da localidade, o Morro do Nono Degásperi, é possível a contemplação de paisagens de encher os olhos.

Por daiane