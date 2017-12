Educação

Motivados a ampliar os conhecimentos sobre as finanças pessoais das famílias dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Arlindo Back, de Forqueta, Arroio do Meio, os estudantes do oitavo ano realizaram um amplo trabalho de pesquisa científica.

Coordenado pelos professores Gilsomaro André Steiger, com formação em História e Administração e Gisele Fontaniva, formada em Química e Pedagogia, o trabalho foi desenvolvido no segundo semestre e entrevistou todas as famílias de alunos da escola. Os estudantes pesquisadores partiram da premissa de que a sociedade está cada vez mais voltada para o consumo, com as pessoas sendo incentivadas às práticas consumistas exageradas, o que aumenta o percentual de famílias endividadas. Tinham por objetivos identificar os conhecimentos de finanças pessoais que as famílias possuem e como estas informações impactam no controle das receitas e despesas, bem como no planejamento financeiro de acordo com a realidade de cada uma. Também pretendiam descobrir de que forma as famílias foram educadas financeiramente e se elas têm interesse em aprender mais sobre finanças.

A coleta de dados foi feita pelos alunos por meio de questionários aplicados a todas as famílias de estudantes da escola, sendo computadas 75 famílias participantes. Todas as etapas, desde a discussão do projeto, a elaboração dos questionários, as entrevistas, a apuração dos resultados, análise e conclusão foi feita pelos alunos, com a orientação dos professores.

Ao final do processo tiveram resultados reveladores, em vários aspectos, conforme demonstram os gráficos ao lado. No que se refere ao domínio sobre finanças pessoais, as famílias apontaram possuir um conhecimento médio de 3,01, numa escala de 1 a 5. Além disso, a grande maioria (93,33%) das famílias afirmou ter conhecimento para gerir suas finanças.

Controle dos gastos

Das 75 famílias pesquisadas 72%, ou 54 delas, gastam menos do que recebem, enquanto que as demais – 28% – gastam tudo ou mais do que recebem. 84% das famílias fazem um controle de gastos todo o mês, sendo a maioria por meio de um caderno de anotações.

Em relação às dívidas, 50,67% das famílias afirmaram que as têm, sendo que 35% destas, não sabem o percentual da renda comprometida com o pagamento das dívidas. Investimentos agrícolas (28%), carro e moto (26%) e roupas, calçados e eletrônicos (20%) são os três itens que lideram as dívidas das famílias.

Conhecimento em finanças

Conforme a pesquisa, a maioria das famílias – 75,9% – adquiriu seu conhecimento em finanças por meio de revistas, livros, televisão, jornais, internet e na escola e têm interesse em aprender mais sobre dinheiro, finanças pessoais e planejamento financeiro. 97,33% das famílias também gostariam que seus filhos aprendessem mais sobre dinheiro, finanças pessoais e planejamento financeiro, tendo uma disciplina na escola.

Serviços financeiros e investimentos

Os serviços financeiros mais utilizados pelas famílias pesquisadas são conta bancária, poupança, cartão de crédito e cheque. Quanto ao dinheiro que sobra, a maioria das famílias respondeu que deixa na conta bancária (37%), seguido pela aplicação na poupança (28%) e uso com cartão de crédito (16%) e cheque (15%). As aplicações em fundos de investimento; previdência privada; CDB, LCA e LCI; e em ações somaram apenas 4% das intenções.

A pesquisa apontou ainda que 72% dos entrevistados não sabem o percentual da renda que é aplicada por mês e que a maioria das famílias, se tivesse dinheiro para investir, aplicaria numa poupança, pouparia para investir nos estudos dos filhos, ou compraria casa, apartamento ou terras.

As maiores despesas familiares ficam por conta da alimentação (80%), transporte (7%), habitação (5%), educação (4%) e saúde (4%).

Perfil das famílias

Quarenta e sete famílias (62,67%) possuem renda bruta entre dois e cinco salários mínimos. A maioria das famílias (41,33%) possui quatro integrantes morando no domicílio. A origem cultural alemã predomina, com 68 famílias.

No quesito escolaridade do pai predomina o Ensino Fundamental Incompleto (44,59) e o Ensino Fundamental Completo (18,92%). Já na escolaridade da mãe a predominância é do Ensino Fundamental Incompleto (34,67%) e o Ensino Médio Completo (28%).

Conservadorismo

Para o professor Gilsomaro, o trabalho foi de suma importância para a turma, já que os alunos trabalharam a pesquisa científica como um todo, desde o surgimento de uma ideia, até a conclusão. Todos os gráficos, inclusive, foram feitos em sala de aula, agregando conhecimento.

Quanto aos resultados, o professor destaca que há vários aspectos interessantes para serem analisados. Como exemplo cita o interesse das pessoas em aprenderem mais sobre finanças e a vontade de que o tema seja ensinado na escola. Outra observação que ele faz é quanto aos investimentos pretendidos com o dinheiro que sobra. A poupança aparece como sendo a primeira opção, o que mostra o conservadorismo das famílias que investem em algo garantido, já consolidado.

Por daiane