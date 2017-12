Geral

A lojista e presidente eleita da CDL de Arroio do Meio, Leonísia Kunzler, avalia o ano de 2017 como sendo um período de grandes desafios, que mexeram fortemente na economia nacional e estadual. “Neste momento, como dizem os antigos, é que se separa o joio do trigo. É neste momento que nos reinventamos mostrando a força que temos em transformar o cenário externo bem como o interno”.

Na sua opinião foi um ano de usar a razão, deixando de lado muitas vezes a emoção. Tomando decisões fortes, principalmente no autoconhecimento. “Penso que também precisamos cultivar o espiritual em nossas vidas se quisermos ser livres e leves verdadeiramente. Acredito que ao conseguir um espaço dentro de nós mesmos, poderemos realmente ajudar os demais. Assim transformar a nós mesmos refletindo em quem nos rodeia”.

Para 2018 Leonísia acredita que os lojistas precisam dar um passo à frente e ver as oportunidades que as vezes acabam passando despercebidas. “As pessoas esquecem que podem continuar. É preciso ver as oportunidades que vão surgir e ter otimismo sempre”.

A presidente eleita da CDL projeta que o período de férias no início de 2018, seja um pouco diferente do que vinha sendo nos últimos anos. Afirma que em função da readequação financeira, muitas pessoas estão optando por não viajar, aproveitando as férias no município, o que acaba sendo bom para o comércio como um todo, que não sofre com a baixa nas vendas.

Por daiane