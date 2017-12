Coluna do Alício

A contemplação do entardecer e anoitecer de sábado no interior de Travesseiro levou uma centena de caminhantes a percorrer um trajeto de 10 quilômetros entre as localidades de Três Saltos Baixo, Linha São João e Barra do Fão durante a caminhada do sol poente e da lua cheia. A estrada geral margeada pelo rio Forqueta foi o cenário perfeito para quem curte a natureza e as coisas simples do interior. Vindos de cidades como Nova Prata, Porto Alegre, Encantado, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado, Garibaldi e Marques de Souza, além de moradores locais, os participantes vivenciaram momentos especiais como o espaço para reflexão e a farta gastronomia oferecida pela comunidade de Barra do Fão. A próxima edição ocorre dia 17 de dezembro com a inauguração dos Caminhos de Tamanduá, o primeiro caminho autoguiado da região.

Por daiane