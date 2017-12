Apartes

Estamos publicando nesta edição várias matérias relacionadas à Segurança Pública. Este é o terceiro encarte especial sobre o assunto, no segundo semestre, com o objetivo de contribuir com informações nesta área tão frágil e trágica em todo o país, porque afinal não existem praticamente municípios pequenos ou grandes que estejam livres da falta de segurança e outros problemas relacionados que se acumulam. Grande parte em função da gradativa ausência, ineficiência e gestão do Estado em investimentos em Segurança, Educação e Saúde ao longo dos anos e que tem influência direta na criminalidade. Porém, na medida em que a criminalidade tem avançado, estão ocorrendo iniciativas importantes tanto não governamentais como por parte do próprio Estado que está sendo sistematicamente mais cobrado para direcionar investimentos.

A criação de delegacias especializadas como da Mulher, a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, oferece um atendimento de apoio muito importante. Infelizmente a violência contra as mulheres ainda é muito grande, o que pode ser comprovado nos números que fazem parte da entrevista dada pela delegada aposentada Elisabete Muller, especialista no assunto. A expectativa é de que na medida em que há uma maior rede de informações, conscientização, proteção às vítimas e punição aos infratores os números possam diminuir.

Iniciativas como a criação de um Grupo Pró-Segurança em 2017, que surgiu com poucos integrantes e conta atualmente com175 membros são bem-vindas. Os participantes são pessoas da comunidade, empresários, autoridades e outros profissionais que através de sugestões e ações estão colaborando no sentido de coibir a criminalidade. Um dos méritos do grupo está em aproximar mais a comunidade da Brigada Militar, criando uma relação de confiança e de atuação com informações e ações quando necessário.

Apesar desta época ser bastante vulnerável e com maior incidência de criminalidade, acreditamos que estamos no caminho certo, com contribuições vindas de toda a parte como foi a notícia da assinatura do convênio para instalação de câmeras de videomonitoramento em 2018. Aliás, a interligação das informações entre as forças que compõem a Justiça e Segurança Pública do país é uma das ferramentas essenciais para controlar e combater a criminalidade. Anunciada e prometida por governos ainda é restrita a alguns municípios.

Enquanto temos pequenos avanços, sabemos que há muito por fazer não apenas no que tange à responsabilidade da Brigada Militar, que é a primeira a ser chamada e bate de frente com os infratores, mas também à Polícia Civil, que precisa de mais efetivo com capacidade de investigação e aparelhamento; polícia judiciária e penitenciária; cooperação e atendimento às vítimas e famílias mais vulneráveis e assim por diante.

Padre Zeno comemora jubileu

Filho de Arroio do Meio, mais precisamente de Forqueta Baixa, o padre Antônio Zeno Graeff celebra neste sábado o seu jubileu de ouro como sacerdote. Ordenado em dezembro de 1967 por Dom Albeto Etges, o padre Zeno foi atuante em várias paróquias, mas também teve atuação importante na formação de jovens seminaristas, visto como um orientador, grande conselheiro, seguidor de disciplina, um pai, como definiu um dos seus alunos, Irineu Teloken. Na sua trajetória sacerdotal dedicou 15 anos da sua vocação para Arroio do Meio como pároco e assistente e reitor no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em períodos distintos. Sempre foi um amigo de Arroio do Meio e mesmo distante nunca se desligou sempre interessado nas coisas que aconteciam na terra.

A missa será às 19 horas na Matriz e posteriormente haverá um jantar na sua comunidade de origem, quando comemora com as pessoas mais próximas ao longo desta caminhada sacerdotal. Que Deus o abençoe e lhe conceda muitos anos de vida e caminhada sacerdotal.

