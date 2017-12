Geral

A Administração Municipal de Capitão realiza na noite desta sexta-feira, dia 22, a festa do Natal em Família. A programação será desenvolvida no espaço da praça, iniciando às 19 horas com a liberação dos brinquedos infláveis para as crianças.

Às 20h30min acontece a abertura com os pronunciamentos das autoridades; às 21h30min, acontece a chegada do Papai Noel; às 22 horas, show de fogos de artifício e às 22h15min, o público poderá se divertir com a apresentação da Banda Champion. Em caso de mau tempo a festa será transferida para o Ginásio Municipal de Esportes junto à Escola Construindo o Saber.

Por daiane