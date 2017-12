Obras

A Administração Municipal adquiriu um rolo compactador liso e pé de carneiro de 12 toneladas, em substituição ao único rolo de cinco toneladas que a prefeitura possuía desde a década de 80. A máquina é seminova, do ano de 2010, e foi adquirida via processo licitatório, com um ano de garantia, num investimento de R$ 139.500,00, provenientes de recursos próprios do município.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Heck, o equipamento possibilita ampliar a qualidade dos serviços executados nas estradas municipais e avançar no projeto Passo à Frente, que prevê melhorias da infraestrutura nas vias de produção. “Com este maquinário conseguimos atender com mais agilidade, eficiência e qualidade nos serviços”, reforça. “Heck explica que um rolo compactador novo deste porte custaria cerca de R$ 430 mil aos cofres públicos. “Consideramos a economia por se tratar de um equipamento que não é utilizado diariamente e está seminovo”, explica.

O antigo rolo compactador, assim como outros bens inservíveis – retroescavadeira, carcaças de pneus, sucata, tanque de aço e roçadeira, foram vendidos no leilão público realizado no último dia 24 na Secretaria Municipal de Obras. Os itens leiloados renderam R$ 65.300,00 aos cofres públicos, permitindo investimento na renovação do parque de máquinas, que recebeu mais duas retroescavadeiras novas no decorrer deste ano. Atualmente está em fase de licitação a construção da nova sede e oficina da secretaria de Obras, somando mais de R$ 800 mil em investimentos na renovação da infraestrutura e maquinários da Secretaria Municipal de Obras.

Por daiane