A Administração Municipal de Capitão concluiu esta semana a obra de colocação de um quilômetro de asfalto na estrada geral de São Jacó. O projeto foi realizado através de parceria entre a secretaria de Obras, que executou o serviço de base do projeto e a Empresa PAP Urbanizadora de Lajeado, que fez a colocação da câmada de asfalto.

A última parte do projeto, executada na quarta-feira, foi acompanhada pelo prefeito Paulo César Scheidt e pelo vice, Daniel Hunhoff. Pelos cálculos do governo, a obra tem um custo reduzido em 30%, o que poderá servir como parâmetro para obras de pavimentação futuras. Mesmo que a obra tenha sido licitada pelo valor de R$ 505,4 mil, o cálculo final do custo dela deve sofrer alguma alteração a partir do aumento da metragem final com a execução de acessos e um consequente aditivo que o contrato deverá sofrer em consequência.

O secretário de Obras, Leocir Fachini, salienta que o trabalho de base realizado pelo município possibilitou a redução no custo da obra, que teve acrescido apenas o valor da brita e das detonações, uma vez que as máquinas da prefeitura e os funcionários estavam no seu horário e trabalho normal.

O acompanhamento técnico do projeto foi feito por um engenheiro da prefeitura e outro da empresa. Fontes ligadas ao prefeito Paulo César Scheidt, indicam que foi muito importante poder fechar o primeiro ano de governo já com uma obra de um quilômetro de asfalto executado com recursos próprios do município, e ainda terminar o exercício com as contas em dia e dinheiro em caixa.

Por daiane