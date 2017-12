Saúde

Apesar do receio pela prematuridade da filha, Camila de Campos, 27, não teve dúvidas ao decidir pelo parto normal, desde que descobriu, aos quatro meses, que estava grávida de uma menina. Durante o pré-natal fez acompanhamento pela rede pública de saúde, incluindo a participação em grupos de gestantes, que se reúnem mensalmente no Posto de Saúde Central, onde recebem orientações de profissionais da saúde. Um dos encontros incluiu a visita à maternidade do Hospital São José, a qual Camila não conhecia. E no dia 19 de agosto deste ano nasceu a pequena Clara, com apenas 34 semanas e 2,5 quilos. Sobre a escolha pelo parto normal a jovem mãe é enfática. “Hoje eu já nem lembro mais da dor, ela é momentânea e logo passa”, afirma, relacionando-se à emoção de ter a pequena Clara nos braços. “Depois de uma ou duas horas já estava caminhando, a recuperação é muito rápida”, incentiva.

De acordo com a enfermeira Maria de Fátima da Silva Malmann, o parto normal é a melhor escolha e traz inúmeros benefícios para mãe e filho, incluindo o amadurecimento pulmonar do bebê, amamentação imediata, recuperação rápida da mãe, que inclusive pode sair da sala de parto junto com o bebê e tende a perder mais rápido os quilos adquiridos durante a gestação. “Sem contar que através do parto normal é a criança quem decide a hora certa de vir ao mundo, além de promover o fortalecimento do vínculo entre a família, já que o pai pode acompanhar e torna-se atuante no processo do nascimento natural do filho”, reforça.

A pequena Clara nasceu pertinho de casa, graças à mobilização do Poder Público e Hospital São José, junto à 16ª Coordenadoria Regional da Saúde e municípios vizinhos para manter a maternidade em Arroio do Meio. Isso porque, desde maio deste ano, de acordo com uma resolução do Governo do Estado, as referências em maternidades foram mantidas apenas para hospitais que realizam mais de 365 nascimentos por ano e Arroio do Meio registra uma média de 260 nascimentos/ano. A partir disso foram firmados convênios com os municípios de Pouso Novo, Capitão, Travesseiro, Putinga, Progresso e São José do Herval, confirmando Arroio do Meio como referência em maternidade, junto aos hospitais de Lajeado, Estrela, Encantado e Teutônia.

“Isso traz recursos extras para o hospital, mas, acima disso, proporciona tranquilidade para as famílias que podem ficar pertinho de casa neste momento tão delicado e especial, além de valorizar os profissionais locais que realizam o pré-natal das nossas gestantes”, afirma o Secretário Municipal da Saúde, Gustavo Zanotelli. Para aprimorar o serviço, o município criou um Comitê de Monitoramento Materno Infantil, formado por profissionais Obstetras, Ginecologistas, Pediatras, enfermeiros, representantes do Hospital e da Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de criar uma rede única de atendimento, qualificando o serviço oferecido às famílias arroio-meenses e da Região.

MAIS ESPECIALIDADES DE SAÚDE: Outra conquista recente na área da Saúde é a especialidade de Traumatologia, que desde setembro tem Arroio do Meio como referência para cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, com especialistas para fraturas de mão, braço, ombro, joelho e pé. E nos próximos dias o município assina convênio que torna o Hospital São José referência nas especialidades de Otorrino e Vascular. “Estamos muito satisfeitos por conseguir essas especialidades para Arroio do Meio, promovendo a Saúde ainda mais perto da nossa comunidade, que antes tinha que se deslocar para outras cidades em busca desses atendimentos”, reforça o prefeito Klaus Werner Schnack.

Por daiane