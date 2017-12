Economia

A Secretaria Municipal da Fazenda de Arroio do Meio depositou na terça-feira, 12, o 13º salário dos servidores municipais. O valor de R$ 1,569 milhão beneficia 655 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. Segundo o secretário da pasta, Márcio Zimmer, a data escolhida para o pagamento tem o objetivo de fomentar o comércio e a economia local, permitindo aos servidores o prazo de duas semanas para as compras natalinas. Além disso, o secretário afirma que desde janeiro os servidores receberam um reajuste salarial de 4,7%.

Além do pagamento integral do 13º salário, Zimmer ressalta que outros compromissos assumidos serão honrados até o final do ano, graças ao bom planejamento financeiro e quadro administrativo enxuto. Entre eles, destaca os contratos assumidos nos últimos anos com empresas, visando geração de emprego e renda para a comunidade arroio-meense. Somando Girando Sol, Neugebauer e Cosuel/Dália, os incentivos são de R$ 1,360 milhão, incluindo as últimas parcelas do supermercado e da área do frigorífico da Cosuel/Dália Alimentos.

Da mesma forma, durante o ano foram repassados mais de R$ 1,2 milhão de incentivos para o setor primário, dentro dos programas de cheque incentivo, forageiras, veterinário, milho troca-troca, veterinário, inseminação, horas máquina e cargas de material. Juntos, os incentivos para geração de emprego e renda representam 5% do orçamento do município. “Nossa prioridade é honrar os compromissos assumidos em prol da geração de emprego e renda da comunidade arroio-meense, tanto na área urbana quanto rural, e fazer o simples com qualidade, principalmente nas áreas de saúde e educação”, afirma o prefeito Klaus Werner Schnack.

Por daiane