Obras

A secretaria de Obras de Capitão concluiu esta semana o trabalho de preparação do leito da estrada de São Jacó que vai receber um trecho com pavimentação de asfalto. A etapa concluída inclui abertura do leito da estrada, detonação de rochas, instalação do sistema de drenagem com a construção dos bueiros e a colocação das camadas de seixos, pedras como base, além do nivelamento da rua. Na segunda parte do projeto deverá acontecer a colocação de brita graduada e a capa asfáltica, que vai ficar a cargo da Empresa PAP Urbanizadora de Lajeado.

Por daiane