Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realiza sábado, dia 25, a festa de entrega da premiação do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel. A festa acontece no Forquetense, em Forqueta, com jantar-baile e a entrega da premiação do campeonato.

O troféu de campeão da 1ª Divisão vai para o São José de Palmas; vice para o Passo do Corvo; 3º lugar para o Glória e o 4º lugar para o Dona Rita “A”. Na 2ª Divisão o troféu de campeão vai para o Brasil de Bicudo e de 2º lugar para o Amigos de Picada Arroio do Meio. Após o jantar e a entrega da premiação acontece baile com ingresso grátis animado pela banda Genial.

Bocha Força Livre – Durante a solenidade de sábado, a direção da Liga de Bocha vai fazer a entrega das fichas de inscrição para o Campeonato de Bocha Força Livre que tem início previsto para o mês de fevereiro de 2018 com novas regras, principalmente em relação à inscrição de jogadores.

Por daiane