A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, está com tratativas bem adiantadas na organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2018. O certame tem previsto seu início no dia 04 de fevereiro, sem a participação do Palmense, campeão de 2017.

Numa reunião inicial foi feita a eleição da nova diretoria que definiu como presidente, Ivan Weizenmann (Nugo); secretário, Elton de Andrade; vice, Henrique Kronbauer; tesoureiro, Marcos Bettio e responsável pelo setor de divulgação, Cristian Finger.

Outra decisão em comum acordo com os clubes foi formar duas seleções de 24 atletas, sendo que cada clube poderá usar quatro atletas de cada seleção em sua relação de inscritos.

O certame, que será disputado nas categorias de aspirantes e titulares, tem confirmado a participação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa e o Forquetense.

Os detalhes finais, como a fórmula de disputa, será definida durante reunião que a direção da Lafa vai ter com os dirigentes de clubes às 19h30min do dia 08 de janeiro, na sede da SER Livres em Bela Vista. Nesta reunião os clubes devem fazer a entrega das fichas de inscrição.

Por daiane