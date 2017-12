O Alto Taquari - Cotidiano

Social

A arroio-meense Júlia Scheid Zimmer disputa neste fim de semana o título de Miss Teen Universe. Ela embarcou na manhã desta sexta-feira para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde será realizado o concurso. Em sua categoria concorrem 25 candidatas. O evento ocorre no Centro de Convenções – Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Filha de Kátia e Márcio, ela garante que as duas últimas semanas tem sido de muita correria. “Provas de vestidos, testes de make-up e make hair, aulas de etiqueta social e profissional, aulas de oratória, além de aulas de passarela com a coordenadora estadual Vera Monteiro”.

Serão dois dias de avaliação. Amanhã durante o dia haverá um workshop com o palestrante nacional e Master Coach em entretenimento e televisão, Bladimir Meneghel, irmão de Xuxa Meneghel, que foi diretor da Globo Internacional por 22 anos e atualmente diretor da TV Record. À noite ocorre o jantar com a realização da festa “Encantos e Segredos da Floresta”. No domingo seguem as avaliações, apresentações e entrevistas com jurados, todos atores e artistas renomados. Após haverá ensaio no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, considerado um dos mais modernos e bem equipados espaços para eventos de toda América do Sul e à noite, às 19h30min, acontece o desfile e escolha das candidatas. “São 120 participantes na etapa nacional divididas em cinco categorias. Na Miss Teen Universe serão 25 meninas concorrendo ao título. A eleita Miss Teen Universe Brasil vai representar o país na etapa Internacional na República da Nicarágua”, explica.

As candidatas são avaliadas primeiramente por vídeos no quesito talento, onde é avaliado o melhor talento entre todas as categorias. A arroio-meense destaca ser esse o quesito mais forte para ela, pois o Brasil é um país de pessoas muito talentosas. “Meu material foi feito com muito carinho, espero me sair bem. Os jurados são cantores, produtores, artistas, atores, todos muito gabaritados”. Elas ainda são avaliadas desde o momento que chegam no hotel, pelo comportamento social, entrevistas, trajes, beleza, passarela, produção visual e fotogenia.

Júlia afirma que fará o melhor para retribuir o carinho de todos e a confiança dos coordenadores do concurso. “Sei que se trata de uma competição de alto nível, onde estarei concorrendo com belas representantes dos diversos estados do Brasil. Sou grata por esta oportunidade maravilhosa que me honra muito em levar o nome do nosso município em um concurso tão grandioso e respeitado”.

Em relação à experiência, enfatiza ser um momento de crescimento pessoal com inúmeras atividades novas, como participações em programas de TV, entrevistas, ser jurada em concurso com ator global, entre outros eventos que teve o prazer de participar. “Desde o momento em que fui aclamada Miss Teen Universe venho trabalhando com responsabilidade, respeito pelo título e principalmente a confiança que está sendo depositada em mim por meio de mensagens nas redes sociais, as pessoas com que converso no dia a dia. São muitos incentivos, palavras encorajadoras. Tudo isso está sendo muito gratificante, saber que existem tantas pessoas que torcem por mim. Aproveito este espaço para agradecer a todos que estão torcendo por mim”.

Por daiane