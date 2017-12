Geral

A Administração Municipal de Pouso Novo, agendou para esta sexta-feira, dia 08, a realização de uma Noite Cultural com apresentação de talentos locais que recebem ensaios com o professor Dério De Marchi.

O evento está previsto para iniciar às 19h30min, na praça ou no Salão Paroquial no caso de chuva. Entre as atrações consta o acendimento das luzes natalinas às 20 horas, seguido com show de fogos e chegada do Papai Noel. Na última parte do evento acontece show musical com a banda Nova Estação.

Por daiane