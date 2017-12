Outros esportes

O Forquetense de Forqueta realiza na noite desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, a terceira e última rodada de seu Torneio Aberto de Canastra, que tem a participação de 28 duplas formadas por sócios ou não sócios, inclusive mulheres. Os jogos iniciam às 20 horas. No final dos jogos desta noite acontece a entrega da premiação que será em dinheiro com distribuição de percentual do valor da inscrição. Contatos com Nestor Fuhr pelo fone 99991-5019.

Por daiane