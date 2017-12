Obras

Uma nova galeria de concreto, com 12 metros de comprimento, dois de altura e dois de largura, foi instalada na Estrada Geral de Forqueta Baixa, Arroio do Meio. O objetivo é ampliar a vazão de água no local. O investimento é em torno de R$ 35 mil, somando o material, a mão de obra e o aterro. Nos próximos dias o serviço segue com nivelamento e levantamento da rua em 1,5 metro, visando melhorias na estrada e mais segurança aos usuários da via.

De acordo com o morador da localidade, Hardi Telocken, a nova estrutura substitui a antiga galeria construída há cerca de 50 anos de forma manual pelo sogro e demais moradores da localidade. O Secretário Municipal de Obras, Paulo Heck, confirma a necessidade da troca do pontilhão devido à ação do tempo e necessidade de ampliação da vazão da água, considerando a realidade do entorno.

Por daiane