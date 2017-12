Geral

Os festejos natalinos do município de Travesseiro, tem agendado para a noite deste sábado, dia 16, a realização da Noite de Natal. A programação acontece em frente à Igreja Matriz, tendo como grande atração a encenação da peça “Travesseiro acolhe o Jesus Menino”.

A programação inicia às 20h15min com o sorteio dos prêmios das duas campanhas de incentivo ao comércio e aumento da arrecadação do município. Às 21 horas acontece o pronunciamento do prefeito Genésio Hofstetter e bênção religiosa, seguido da apresentação dos alunos. Às 21h30min inicia a encenação natalina com a participação da Orquestra Municipal de Travesseiro, Coral Novo Brilho e Orquestrinha Infanto-Juvenil da Escola Pedro Pretto. Em meio a encenação que deverá durar em torno de uma hora e 20 minutos, acontece um show de fogos. A última atração da noite será a presença do Papai Noel que vem após a encenação.

A encenação de Natal será dirigida pela professora de artes cênicas, Alessandra Ames, com a participação de alunos das escolas do município e pessoas da comunidade.

História da encenação

A encenação denominada de “Travesseiro acolhe o Jesus Menino” conta a história do anjo Gabriel. “Às vésperas do final de ano o Anjo Gabriel chega à Terra com a missão de fazer com que o Natal aconteça novamente. Na localidade de Travesseiro conhece Benno, um menino cheio de angústias, que sofre de insônia pela falta das pessoas que ama. Ao tentar ajudá-lo a dormir, Gabriel consegue entrar em seu sonho e encontra José e Maria, inseridos no mundo da luta diária e do trabalho em comunidade”, explica a diretora Alessandra Ames. Diante de muitas confusões e trapalhadas, a trama vai se desenrolando com fé, esperança e caridade. Contudo, Benno principia a acordar-se comprometendo a concretização do nascimento do menino Jesus. O que acontece no sonho de Natal?

Natal da Criança - Um novo evento natalino organizado pela secretaria da Educação acontece domingo, dia 17, com a Festa do Natal da Criança, que será realizado na praça, com programação prevista para iniciar às 16h30min.

Por daiane