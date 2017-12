Geral

Hoje, dia 22 e na próxima sexta-feira 29, algumas repartições públicas da microrregião atenderão ao público em horários diferenciados a exemplo de agências bancárias e prefeituras. Hoje o atendimento na prefeitura de Arroio do Meio será das 8h às 11h45min sendo que à tarde haverá expediente interno para fins de reunião de trabalho com os servidores municipais. Já no dia 29 o horário de atendimento será das 7h às 13h. Para serviços de Saúde, o Plantão Médico 24 horas do Hospital São José estará atendendo em caráter de urgência e emergência.

Da mesma forma a prefeitura de Capitão terá o horário de atendimento alterado, tanto hoje 22, como na próxima sexta-feira dia 29, atendendo das 8h às 13h em ambas as datas. Já as prefeituras de Travesseiro e Marques de Souza atenderão ao público normalmente nas duas datas. A prefeitura de Pouso Novo atenderá normalmente no dia de hoje e das 7h às 13h no dia 29.

Bancos

As agências bancárias atenderão normalmente hoje e farão expediente interno na próxima sexta-feira dia 29, fechando as portas ao público nesse dia. O atendimento retorna ao normal na terça-feira, dia 2 de janeiro.

As agências do Sicredi atenderão em horário normal hoje, das 9h30min às 15h30min. Já na sexta-feira, dia 29 de dezembro, também não haverá expediente ao público. Para maior comodidade, os associados do Sicredi também podem utilizar os canais alternativos, como caixas eletrônicos, Sicredi Total Internet e Sicredi Mobi. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte aos feriados (26/12/2017 e 02/01/2018).

Supermercados

Os supermercados também trabalharão em horários diferenciados nesse fim de semana e no próximo. O Marel atenderá em horário estendido no domingo, dia 24, abrindo às 8h e fechando somente às 20 horas. Já na segunda-feira, dia 25, o atendimento será das 8h ao meio-dia e das 16h às 20h. No dia 31 repete o horário de atendimento de domingo e dia 1º fecha as portas retornando dia 02.

O supermercado Arroiomeense também atenderá em horário diferenciado no domingo dia 24. O atendimento será realizado das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Mesmo horário será adotado no dia 31, último dia do ano.

O supermercado Languiru vai trabalhar no domingo, 24 e no domingo, 31, das 8h às 15h30min.

O supermercado Dália não abre nos dias 24 e 31.

Comércio

Quem ainda deseja fazer compras para o Natal pode aproveitar o horário estendido do comércio de Arroio do Meio que hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, atende até às 20h. No domingo, dia 24, as lojas não abrem.

Por daiane