Música

Com o objetivo de unir as pessoas através da dança é que ocorre na terça-feira, dia 12, o Dança Solidária. O evento beneficente ocorre no salão Santos Reis da Barra do Forqueta, Arroio do Meio, às 19h, e será promovido uma vez por ano pela profissional de Educação Física, Débora Neumann. Além disso, a ação quer que as pessoas conheçam o enorme mundo da dança e ajudem o próximo.

A organizadora Débora destaca que um de seus objetivos depois de formada era poder ajudar as pessoas através da profissão. “Minha missão como profissional de Educação Física é: ‘Vibrar em alta frequência para ativar qualidade de Vida’, e um dos meus objetivos como profissional da área da saúde é que além de levar qualidade de vida e saúde para o maior número de pessoas, é fazer com que elas entendam que além de cuidar da sua saúde física, também devem cuidar da saúde mental. Com certeza ajudar o próximo faz tanto bem para a saúde física quanto mental. Ajudar o próximo é qualidade de vida para quem ajuda e para quem é ajudado”.

A primeira edição do Dança Solidária irá ajudar a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais (Apadev), e a cada ano beneficiar uma entidade ou associação diferente. “Decidi neste primeiro evento beneficiar a entidade pois sou amiga da Taís Cauduro. Conheci ela em 2011 na faculdade na disciplina de Educação Física e Inclusão, que tinha como objetivo incluir pessoas com alguma deficiência nos exercícios físicos. Meu trabalho foi sobre exercício físico e deficiência visual, nos tornamos amigas e desde então não perdemos o contato”, relata Débora.

Entre as atrações da noite estará o teatro e coral da Apadev, apresentação do grupo de dança Débora Neumann, dança tradicionalista gaúcha, dança de salão com os dançarinos da Libertá – Dança, Cultura e Arte, dança do ventre, entre outras. Também haverá o food truck do Faraó Gourmeteria com serviços de hambúrguer artesanal e bebidas diversas.

Toda a comunidade é convidada a participar da ação. Ingressos antecipados ao valor de R$ 15 pelo telefone (51) 99592-1454 com Débora Neumann ou pelo Facebook.

Saiba mais sobre a Apadev Lajeado

A Associação de Pais e Amigos e de pessoas com Deficientes Visual (Apadev) surgiu através de alunos que haviam concluído o Ensino Médio no Colégio Castelo Branco de Lajeado. Passou a ser reconhecida em maio de 2005. Mais tarde, ela foi instalada em um local cedido pelos irmãos maristas, que fica próximo do Colégio Castelo Branco. No início de 2014 se instalou em sua sede própria. Hoje ela está localizada na rua Coelho Neto Nº. 745, bairro São Cristóvão, Lajeado.

A missão da Apadev é promover e integrar pessoas com deficiência visual (cegos e baixa visão) de ambos os sexos e idades, sem distinção de raça, cor, condição socioeconômica, credo político ou religioso. Além de promover o fortalecimento do usuário em situação de vulnerabilidade social, na busca pelos direitos sociais, acesso a recursos e serviços no exercício pleno da cidadania, potencializando autonomia e qualidade de vida, tendo como objetivo de trabalho a deficiência visual.

Por daiane