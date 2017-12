Obras

As Secretarias Municipais de Planejamento e Obras de Arroio do Meio comunicam que a Estrada Geral de Forqueta Baixa está interditada pelos próximos dias, no trecho próximo à Comunidade Católica. O motivo é a obra de substituição da antiga galeria existente por uma estrutura nova e maior. Os objetivos são ampliar a vazão das águas para evitar transtornos nos períodos de chuvas e promover melhorias na estrada local.

Para viabilizar o trânsito, são sinalizados dois desvios. Para os motoristas que utilizam a via no sentido Interior/Centro, a indicação é desviar à esquerda na propriedade de Luís Rempel. Para quem trafega no sentido Centro/Interior, a orientação é desviar antes da Comunidade Católica, na rua João Antônio Rauber, em direção ao bairro Rui Barbosa.

Por daiane